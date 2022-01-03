Сафонов: преемник Акинфеева? У Игоря хорошая карьера, но это не предел мечтаний

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о том, что его называют преемником голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.



«Мне не нравится сама формулировка «преемник Акинфеева». Карьера Игоря, конечно, очень хорошая, но это не предел мечтаний. Его карьера заслуживает громких слов. Тот факт, что кого-то называют его преемником, уже говорит об этом. Я хочу пройти свой путь, не повторять ничей. Хочу написать свою историю, которая будет уникальной, будет по-своему прекрасной.



Предел мечтаний? Его нет. Я в этом плане тяжёлый человек сам для себя, редко бываю чем-то доволен. Какой бы момент ни происходил, я чаще всего вспоминаю негативные события», — рассказал Сафонов на YouTube-канале «Матч ТВ».