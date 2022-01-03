Роналду во второй раз в карьере выведет «МЮ» на поле с капитанской повязкой

«Манчестер Юнайтед» объявил стартовый состав на матч 21-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».

Игру пропускает капитан «красных дьяволов» Гарри Магуайр. Капитанскую повязку получил форвард Криштиану Роналду. Он будет капитаном «МЮ» во второй раз в карьере. Впервые это случилось в марте 2008 года.

Полностью состав «Юнайтед» на матч выглядит так:

Старт: де Хеа, Ван-Биссака, Джонс, Варан, Шоу, Матич, Мактоминей, Санчо, Гринвуд, Роналду, Кавани.



Запасные: Хендерсон, Дало, Теллес, Фернандеш, Лингард, Фред, ван де Бек, Эланга, Рашфорд.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майк Дин. Ему будут помогать ассистенты Даррен Кэнн и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Роберт Джонс.



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