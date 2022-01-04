Медина пройдёт медосмотр перед переходом в ЦСКА в ближайшие дни

Атакующий полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус пройдёт медосмотр перед переходом в ЦСКА в ближайшие дни.

Хесус Медина в ближайшие несколько дней пройдёт медосмотр перед переходом в ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны согласовали основные детали сделки.

Ранее сообщалось, что московский клуб предложил 24-летнему Медине зарплату в € 650 тысяч в год, что не устраивает игрока. Парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента уже 1 января 2022 года.



В сезоне-2021 Медина провёл 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи. Хесус дебютировал в сборной Парагвая в 2017 году. Матч с командой Мексики стал для него пока единственным на уровне сборных. Хесус является трёхкратным чемпионом страны в составе «Либертада» из Асуньсона — «Клаусура» (2012, 2014) и «Апертура» (2014).