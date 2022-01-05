Анчелотти: Бэйл не травмирован, но он не чувствует себя хорошо

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему форвард Гарет Бэйл не выходит на поле, хотя восстановился от травмы ещё в начале декабря.

Последний раз Бэйл играл за «Реал» в конце августа прошлого года.

«Бэйл не травмирован, но он не чувствует себя хорошо. Он предан делу, потому что у него осталось шесть месяцев по контракту. Но он не чувствует себя хорошо или комфортно. Если он боится столкнуться с травмой, мы должны это понимать.



Не публиковать новости о травмах — это обычное дело, нужно уважать частную жизнь каждого человека.



Мы надеемся, что он вернётся к игре с «Валенсией» в эти выходные или к Суперкубку Испании в Саудовской Аравии», — цитирует Анчелотти Marca.

Видеообзор матча 19-го тура Ла Лиги «Хетафе» — «Реал» (1:0):

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