«Реал» обыграл «Алькояно» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором «Реал» встречался с «Алькояно». Матч состоялся в Алькое на стадионе «Эль-Кольяо» и завершился победой «Королевского клуба» со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 39-й минуте. Гол в свой актив записал Эдер Милитао. На 66-й минуте хозяева сравнял счёт после точного удара Даниэля Вега. На 76-й минуте Марко Асенсио снова вывел «Реал» вперед. Через две минуты «Реал» отправил третий мяч в ворота соперника, который был записан на вратаря «Альякано».

Таким образом, «Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании, а «Алькояно» завершил участие в турнире.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона», которая в финале прошлого розыгрыша обыграла «Атлетик» из Бильбао.