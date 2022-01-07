Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рияд Марез тайно женился на 23-летней модели

Рияд Марез тайно женился на 23-летней модели
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез тайно женился на 23-летней модели Тэйлор Уорд, сообщает The Sun. Церемония прошла в традиционном мусульманском стиле. Источник отмечает, что влюблённые намерены провести ещё одну церемонию в Великобритании, чтобы брак считался законным в этой стране.

«Рияд и Тэйлор сейчас легально женаты по исламским законам. Для них было важно следовать религиозным традициям. Церемония была короткой. Теперь они на пути ко второй свадьбе, которая станет главным событием. Тэйлор и Рияд счастливы и очень любят друг друга», — рассказал гость церемонии.

Пара сообщила о помолвке в июне 2021 года. Рияд подарил возлюбленной кольцо стоимостью около € 480 тыс.

Фото пары доступно в «инстаграме» Рияда Мареза

Видео гола Мареза в матче с «Арсеналом»

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Объявлены кандидаты на звание лучшего игрока декабря в английской Премьер-лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022