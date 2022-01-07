Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез тайно женился на 23-летней модели Тэйлор Уорд, сообщает The Sun. Церемония прошла в традиционном мусульманском стиле. Источник отмечает, что влюблённые намерены провести ещё одну церемонию в Великобритании, чтобы брак считался законным в этой стране.
«Рияд и Тэйлор сейчас легально женаты по исламским законам. Для них было важно следовать религиозным традициям. Церемония была короткой. Теперь они на пути ко второй свадьбе, которая станет главным событием. Тэйлор и Рияд счастливы и очень любят друг друга», — рассказал гость церемонии.
Пара сообщила о помолвке в июне 2021 года. Рияд подарил возлюбленной кольцо стоимостью около € 480 тыс.
Фото пары доступно в «инстаграме» Рияда Мареза
Видео гола Мареза в матче с «Арсеналом»
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