Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез тайно женился на 23-летней модели Тэйлор Уорд, сообщает The Sun. Церемония прошла в традиционном мусульманском стиле. Источник отмечает, что влюблённые намерены провести ещё одну церемонию в Великобритании, чтобы брак считался законным в этой стране.

«Рияд и Тэйлор сейчас легально женаты по исламским законам. Для них было важно следовать религиозным традициям. Церемония была короткой. Теперь они на пути ко второй свадьбе, которая станет главным событием. Тэйлор и Рияд счастливы и очень любят друг друга», — рассказал гость церемонии.

Пара сообщила о помолвке в июне 2021 года. Рияд подарил возлюбленной кольцо стоимостью около € 480 тыс.

Фото пары доступно в «инстаграме» Рияда Мареза

Видео гола Мареза в матче с «Арсеналом»

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