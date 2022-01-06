Объявлены кандидаты на звание лучшего игрока декабря в английской Премьер-лиге
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Официальный сайт английской Премьер-лиги представил список кандидатов на звание лучшего игрока по итогам декабря. В этот перечень вошли семь футболистов: Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити».)
Победитель будет объявлен на следующей неделе.
В турнирной таблице АПЛ лидирует «Манчестер Сити», набравший 53 очка в 21 матче. На втором месте — «Челси» (43), на третьем — «Ливерпуль» (42 после 20 игр)
Лучшим бомбардиром чемпионата является Мохамед Салах из «Ливерпуля» (16 голов).
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