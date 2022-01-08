ЦСКА интересуется хавбеком «Севильи»
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Полузащитник «Севильи» Неманья Гудель может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает журналист Хосе Мануэль Родригес на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, в услугах 30-летнего сербского футболиста заинтересован ЦСКА. Также игроком интересуются «Гранада», «Алавес» и «Валенсия».
Напомним, Гудель выступает за «Севилью» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах за испанский клуб и не отметился результативными действиями. Действующий контракт Гуделя с «Севильей» рассчитан до 30 июня 2023 года. С 2014 года Гудель вызывается в национальную команду Сербии.
Московский ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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