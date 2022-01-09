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«Реал» — «Валенсия»: Гедеш сократил отставание «летучих мышей» в счёте

«Реал» — «Валенсия»: Гедеш сократил отставание «летучих мышей» в счёте
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В ночь с 8 на 9 января мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Валенсию».

На 76-й минуте судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес поставил 11-метровый в ворота «Реала». К «точке» подошёл полузащитник Гонсалу Гедеш. Его удар парировал Тибо Куртуа, но Гедеш сыграл на добивании и сократил отставание своей команды в счёте.

Ранее на 43-й минуте пенальти в ворота «летучих мышей» реализовал форвард «сливочных» Карим Бензема. На 52-й минуте гол забил нападающий хозяев Винисиус Жуниор. На 61-й минуте Винисиус оформил дубль.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом. Ему помогают ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери – Абрахам Домингес Сервантес.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги мадридский «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 46 очков в 20 играх турнира. «Валенсия» с 28 очками расположилась на 9-м месте в таблице.

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