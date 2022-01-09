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«Реал» разгромил дома «Валенсию» благодаря дублям Бензема и Винисиуса

«Реал» разгромил дома «Валенсию» благодаря дублям Бензема и Винисиуса
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В ночь с 8 на 9 января мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Валенсию». Хозяева одержали победу – 4:1.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте пенальти в ворота «летучих мышей» реализовал форвард «сливочных» Карим Бензема. На 52-й минуте гол забил нападающий хозяев Винисиус Жуниор.

Гол Бензема с 11-метрового:

Винисиус удваивает преимущество «Реала»:

На 61-й минуте Винисиус оформил дубль. На 76-й минуте судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес поставил 11-метровый в ворота «Реала». К «точке» подошёл полузащитник Гонсалу Гедеш. Его удар парировал Тибо Куртуа, но Гедеш сыграл на добивании и сократил отставание своей команды в счёте.

Винисиус делает дубль:

Гол Гедеша:

На 88-й минуте Бензема забил свой второй гол в матче, результативную передачу сделал Ферлан Менди.

Бензема забивает свой второй гол в матче:

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Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом. Ему помогали ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери – Абрахам Домингес Сервантес.

«Реал» набрал 49 очков в 21 игре испанской Примеры и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Валенсия» с 28 очками расположилась на 9-м месте в таблице.

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Испания - Примера. 20-й тур
08 января 2022, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Бензема – 43' (пен)   2:0 Винисиус Жуниор – 52'   3:0 Винисиус Жуниор – 61'   3:1 Гедеш – 76'   4:1 Бензема – 88'
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