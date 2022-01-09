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Юрген Клопп будет руководить «Ливерпулем» в матче Кубка Англии

Юрген Клопп будет руководить «Ливерпулем» в матче Кубка Англии
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп будет руководить командой во время матча 1/32 финала Кубка Англии с «Шрусбери Таун», сообщает пресс-служба английского клуба.

Напомним, немецкий специалист заразился коронавирусом 1 января. Из-за заболевания Клопп пропустил встречу 21-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:2). Командой с бровки руководил ассистент Клоппа Пеп Линдерс.

Матч 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун» состоится сегодня, 9 января, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 17:00 мск. Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является «Лестер Сити». Лидером по количеству завоёванных трофеев является лондонский «Арсенал» — на счету «канониров» 14 Кубков Англии.

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