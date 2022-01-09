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«Ливерпуль» разгромил «Шрусбери Таун» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

«Ливерпуль» разгромил «Шрусбери Таун» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
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Сегодня, 9 января, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» принимал «Шрусбери Таун». Хозяева одержали победу – 4:1.

На 27-й минуте счёт открыл полузащитник «Шрусбери Таун» Дэниэл Удо, ему ассистировал Натаниэль Огбета. Через семь минут нападающий «Ливерпуля» Кейд Гордон сравнял счёт, голевую передачу сделал Конор Брэдли.

На 44-й минуте хавбек красных Фабиньо вывел свою команду вперёд с пенальти. На 78-й минуте форвард Роберто Фирмино упрочил преимущество «Ливерпуля». В добавленное ко второму тайму время Фабиньо оформил дубль.

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а «Шрусбери Таун» завершил участие в турнире.

Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Челси» со счётом 1:0.

Кубок Англии. 1/32 финала
09 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Шрусбери Таун
Шрусбери
0:1 Удо – 27'   1:1 Гордон – 34'   2:1 Фабиньо – 44' (пен)   3:1 Фирмино – 78'   4:1 Фабиньо – 90+3'
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