«Ливерпуль» разгромил «Шрусбери Таун» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Сегодня, 9 января, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» принимал «Шрусбери Таун». Хозяева одержали победу – 4:1.
На 27-й минуте счёт открыл полузащитник «Шрусбери Таун» Дэниэл Удо, ему ассистировал Натаниэль Огбета. Через семь минут нападающий «Ливерпуля» Кейд Гордон сравнял счёт, голевую передачу сделал Конор Брэдли.
На 44-й минуте хавбек красных Фабиньо вывел свою команду вперёд с пенальти. На 78-й минуте форвард Роберто Фирмино упрочил преимущество «Ливерпуля». В добавленное ко второму тайму время Фабиньо оформил дубль.
Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а «Шрусбери Таун» завершил участие в турнире.
Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Челси» со счётом 1:0.
- 9 января 2022
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