Московский ЦСКА не смог договориться о переходе полузащитника «Анже»

Московский ЦСКА пытался подписать полузащитника французского «Анже» Анжело Фюльжини после неудачи с переходом хавбека «Баварии» Микаэля Кюизанса, однако стороны не смогли договориться. Об этом сообщает L’Equipe.
По сведениям источника, сейчас российский клуб сконцентрирован на переходе полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, которого намерен арендовать с правом выкупа. Сообщается, что переговоры между сторонами проходят успешно.
25-летний Фюльжини выступает за «Анже» с 2017 года. В нынешнем сезоне французский футболист ивуарийского происхождения забил три гола и отдал две голевые передачи в 18 матчах чемпионата страны. Контракт Фюльжини истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 12 млн.
ЦСКА после 18 туров чемпионата России занимает четвертое место турнирной таблицы с 30 очками.
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