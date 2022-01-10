Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Московский ЦСКА не смог договориться о переходе полузащитника «Анже»

Московский ЦСКА не смог договориться о переходе полузащитника «Анже»
Комментарии

Московский ЦСКА пытался подписать полузащитника французского «Анже» Анжело Фюльжини после неудачи с переходом хавбека «Баварии» Микаэля Кюизанса, однако стороны не смогли договориться. Об этом сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, сейчас российский клуб сконцентрирован на переходе полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, которого намерен арендовать с правом выкупа. Сообщается, что переговоры между сторонами проходят успешно.

25-летний Фюльжини выступает за «Анже» с 2017 года. В нынешнем сезоне французский футболист ивуарийского происхождения забил три гола и отдал две голевые передачи в 18 матчах чемпионата страны. Контракт Фюльжини истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 12 млн.

ЦСКА после 18 туров чемпионата России занимает четвертое место турнирной таблицы с 30 очками.

Новость по теме
Агент Языджи отреагировал на слухи о том, что футболист и ЦСКА договорились о контракте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022