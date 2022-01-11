Кроос высказался об интересе «Реала» к Мбаппе и Холанду

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался об интересе мадридского клуба к форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе и нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.



«Учитывая ситуации с их контрактами и их уровень, в данный момент они являются самыми интересными игроками на рынке.



«Реал» всегда борется за лучших игроков, и они оба являются именно такими. Я не могу сказать, что произойдёт в будущем, потому что, в конце концов, я не президент», — цитирует Крооса Marca.



В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 18 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Действующее соглашение нападающего с парижанами рассчитано лета 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.



В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал шесть голевых передач в 12 матчах. Контракт форварда истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает нападающего в € 150 млн.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Реал» — «Валенсия»:

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