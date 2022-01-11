Шевченко может получить усиление в «Дженоа» в лице 35-летнего Луиша Нани

35-летний португальский вингер Луиш Нани, вышедший на рынок свободных агентов после истечения контракта с клубом MLS «Орландо», может вновь вернуться в Италию, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Нани, ранее выступавший в Италии за «Лацио», был предложен сразу двум клубам Серии А – «Дженоа» и «Болонье», которые в ближайшее время оценят профиль игрока.

В сезоне-2017/2018 за «Лацио» Нани провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 2 млн.

В своём последнем клубе – в 88 играх за «Орландо» португалец забил 31 мяч и совершил 25 ассистов.