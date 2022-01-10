«Дженоа» не будет увольнять Шевченко до матча с «Миланом»

Руководство «Дженоа» сегодня провело встречу, главными темами которой стали неудачные результаты команды и будущее главного тренера Андрея Шевченко.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, генуэзский клуб принял решение пока не увольнять украинского тренера. Шевченко будет тренировать «Дженоа» в ближайшем матче Кубка Италии с «Миланом», который пройдёт 13 января.
Кандидатами на пост тренера «Дженоа» являются Давиде Баллардини и Роландо Маран, которые тренировали команду ранее и всё ещё связаны с ней контрактом. Они могут заменить Шевченко в случае дальнейших неудач.
Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений.
- 10 января 2022
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