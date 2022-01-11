«Тоттенхэм» отказался продать Бергвейна «Аяксу» за € 18 млн

«Тоттенхэм» отклонил предложение «Аякса» о трансфере полузащитника Стивена Бергвейна, пишет издание Sky Sports. Амстердамский клуб предлагал € 18 млн.

Тем не менее стороны продолжают переговоры. «Тоттенхэм» готов продать игрока, но рассчитывает на более солидную компенсацию.

Бергвейн пополнил ряды «Тоттенхэма» в январе 2020 года, перейдя из ПСВ за € 30 млн. В нынешнем сезоне нидерландский футболист в 8 матчах английской Премьер-лиги отдал одну голевую передачу. Контракт Бергвейна истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 18 млн.

«Тоттенхэм» с минимальным счетом обыграл «Уотфорд»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.