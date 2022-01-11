Самый возрастной футболист мира проведёт 37-й сезон в карьере в команде своего брата

54-летний экс-нападающий сборной Японии Кадзуёси Миура проведёт сезон-2022 в четвёртой лиге Японии. Он перешёл из «Йокогамы» в клуб «Судзука Пойнт Геттерс», сообщает Reuters.

В прошлом году «Йокогама» вылетела во вторую лигу. Миура провёл лишь четыре матча за сезон. Сообщалось, что клуб предложил футболисту новый контракт, но он отказался, так как хочет получать больше игрового времени.

«Судзуку» тренирует Ясутоси Миура, старший брат Кадзуёси. Ему 56 лет. Это будет 37-й сезон Кадзуёси Миуры в профессиональном футболе, «Судзука» — его 15-й клуб.

Миура начал карьеру в бразильском «Сантосе» в 1986 году. После нескольких сезонов в других бразильских клубах он вернулся в Японию, где четыре года подряд становился чемпионом страны. Позже Миура играл за «Дженоа», загребское «Динамо» и другие клубы.

6 марта 2017 года в матче второго дивизиона чемпионата Японии с клубом «В-Варен Нагасаки» Миура, которому на тот момент было 50 лет и 7 дней, побил достижение легендарного англичанина Стэнли Мэтьюза, став самым возрастным действующим игроком в истории профессионального футбола. Ещё спустя шесть дней Миура стал самым возрастным игроком в истории, забившим гол на профессиональном уровне.