«Кайрат» выступил с заявлением о просмотре Нуралы Алипа в «Зените»

В «Кайрате» сообщили, что защитник Нуралы Алип проходит просмотр в «Зените».



«Официально: Нуралы Алип был приглашён в ФК «Зенит» для прохождения УМО и первого учебно-тренировочного сбора вместе с основной командой. Сборы состоятся с 13 января 2022 года по 25 января 2022 года включительно в ОАЭ (г. Дубай). Верим в тебя, Нурик!» — говорится в заявлении клуба в «Инстаграме».



Алип выступает за основную команду «Кайрата» с 2018 года. В сезоне 2021 года защитник принял участие в 25 матчах чемпионата Казахстана и не отметился результативными действиями. С 2018 года Алип вызывается в национальную команду Казахстана.



«Зенит» в 18 матчах набрал 38 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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