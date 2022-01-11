Нападающий «Сочи» Дуганджич перешёл в румынский «ЧФР Клуж»

Нападающий «Сочи» Марко Дуганджич перешёл в «ЧФР Клуж», сообщает пресс-служба румынского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». По предварительной информации, сумма сделки составила € 500 тысяч.



В этом сезоне 27-летний Дуганджич провёл лишь 4 матча в Российской Премьер-Лиге и забил один гол. Хорватский футболист пропустил значительную часть сезона из-за операции по поводу травмы паховых колец.



После 18 туров в чемпионате России «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков. 26 февраля подопечные Владимира Федотова на своём поле встретятся с тульским «Арсеналом».



«ЧФР Клуж» идёт на первом месте в чемпионате Румынии после 21 матча. В лиге сейчас зимняя пауза, матчи возобновятся 22 января.