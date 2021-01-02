Нападающий «Сочи» близок к переходу в румынский «ЧФР Клуж»
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Нападающий «Сочи» Марко Дуганджич близок к переходу в румынский «ЧФР Клуж». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма сделки — € 500 тысяч.
В этом сезоне 27-летний Дуганджич провёл лишь 4 матча в Российской Премьер-Лиге и забил один гол. Хорватский футболист пропустил значительную часть сезона из-за операции по поводу травмы паховых колец.
После 18 туров в чемпионате России «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков. 26 февраля подопечные Владимира Федотова на своём поле встретятся с тульским «Арсеналом».
«ЧФР Клуж» идёт на первом месте в чемпионате Румынии после 21 матча. В лиге зимняя пауза, матчи возобновятся 22 января.
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