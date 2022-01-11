Футболист «Кайрата» — об Алипе: это лучший защитник Казахстана, очень надёжный

Сербский защитник «Кайрата» Раде Дугалич поделился мнением о казахском футболисте Нуралы Алипе, который пройдёт сбор в расположении «Зенита».



«Я с ним играл три года: он левее, я правее. Алип вырос в хорошего футболиста. Это точно лучший центральный защитник Казахстана. Быстро развивается, подвижный, молодой, техничный и очень надёжный. Думаю, он выбрал правильный путь, ему нужно двигаться дальше. Тем более он футболист сборной, играл много международных матчей.



Там играют Ловрен и Ракицкий – качественные футболисты уровня АПЛ. Нурик рядом с ними точно будет развиваться. У «Зенита» много игр в сезоне. Ему дадут шанс, которым он точно хорошо воспользуется.



Пока его уровень ниже, чем у основных защитников «Зенита», из-за возраста. Он намного младше. Ещё должен многому учиться, потому что опыт приходит не сразу, а накапливается со временем. Он хорошо потренируется, проявит себя, и «Зенит» его оставит», — цитирует Дугалича «РБ-Спорт».

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