Футболист «Кайрата» — об Алипе: это лучший защитник Казахстана, очень надёжный

Сербский защитник «Кайрата» Раде Дугалич поделился мнением о казахском футболисте Нуралы Алипе, который пройдёт сбор в расположении «Зенита».
«Я с ним играл три года: он левее, я правее. Алип вырос в хорошего футболиста. Это точно лучший центральный защитник Казахстана. Быстро развивается, подвижный, молодой, техничный и очень надёжный. Думаю, он выбрал правильный путь, ему нужно двигаться дальше. Тем более он футболист сборной, играл много международных матчей.
Там играют Ловрен и Ракицкий – качественные футболисты уровня АПЛ. Нурик рядом с ними точно будет развиваться. У «Зенита» много игр в сезоне. Ему дадут шанс, которым он точно хорошо воспользуется.
Пока его уровень ниже, чем у основных защитников «Зенита», из-за возраста. Он намного младше. Ещё должен многому учиться, потому что опыт приходит не сразу, а накапливается со временем. Он хорошо потренируется, проявит себя, и «Зенит» его оставит», — цитирует Дугалича «РБ-Спорт».
- 11 января 2022
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:35
-
19:23
-
19:17
-
19:16
-
19:03
-
19:02
-
18:59
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:36
-
18:32
-
18:23
-
18:20
-
18:11
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:46
-
17:36
-
17:22
-
17:18
-
17:09
-
16:52
-
16:48
-
16:42
-
16:35
-
16:23
-
16:17
-
15:51
-
15:43