Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Кайрата» — об Алипе: это лучший защитник Казахстана, очень надёжный

Футболист «Кайрата» — об Алипе: это лучший защитник Казахстана, очень надёжный
Комментарии

Сербский защитник «Кайрата» Раде Дугалич поделился мнением о казахском футболисте Нуралы Алипе, который пройдёт сбор в расположении «Зенита».

«Я с ним играл три года: он левее, я правее. Алип вырос в хорошего футболиста. Это точно лучший центральный защитник Казахстана. Быстро развивается, подвижный, молодой, техничный и очень надёжный. Думаю, он выбрал правильный путь, ему нужно двигаться дальше. Тем более он футболист сборной, играл много международных матчей.

Там играют Ловрен и Ракицкий – качественные футболисты уровня АПЛ. Нурик рядом с ними точно будет развиваться. У «Зенита» много игр в сезоне. Ему дадут шанс, которым он точно хорошо воспользуется.

Пока его уровень ниже, чем у основных защитников «Зенита», из-за возраста. Он намного младше. Ещё должен многому учиться, потому что опыт приходит не сразу, а накапливается со временем. Он хорошо потренируется, проявит себя, и «Зенит» его оставит», — цитирует Дугалича «РБ-Спорт».

Новость по теме
«Кайрат» выступил с заявлением о просмотре Нуралы Алипа в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022