Кулибали: был интерес «ПСЖ» и других клубов, но «Наполи» оставил меня, доказав свою любовь

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал, что мог перейти в «Пари Сен-Жермен» и ряд других клубов.

«Переговоры с Леонардо? Это правда, у меня были переговоры с представителями многих клубов. Мной действительно интересовался «ПСЖ», но были и другие клубы.

Я не очень люблю об этом говорить, много раз пытался это донеси. Был интерес, это меня радует, это доказывает, что моя игра ценится, что люди видят во мне хорошее качество. Это побуждает меня работать ещё лучше.

«ПСЖ» хотел меня до того, как купил Рамоса? Мне доставляет удовольствие, когда моё имя произносят рядом с именами таких великих игроков. Рамос — кумир для всех.

По мне были предложения, но «Наполи» решил оставить меня. Это также доказывает их любовь ко мне», — приводит слова Кулибали Canal Supporters.