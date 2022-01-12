Кантона объяснил, почему не будет смотреть чемпионат мира в Катаре

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона рассказал о своём отношении к предстоящему чемпионату мира в Катаре.
«Если честно, меня не особо интересует следующий чемпионат мира, это ненастоящий чемпионат мира для меня. В последние десятилетия у нас было много турниров в развивающихся странах, вроде Олимпиады и чемпионата мира в России или Китае. Но Катар — это не футбольная страна. Я не против проведения чемпионата мира в стране, где есть возможность развивать и популяризировать футбол, как в ЮАР или США в 90-х.
Футбол — самый популярный женский вид спорта в Соединённых Штатах, там много иммигрантов из Южной Америки, и у этого вида спорта есть большой потенциал для развития. Но в Катаре такого потенциала нет. Ничего нет. Думаю, дело только в деньгах.
Дело в деньгах и в том, как они обращаются с людьми, которые строили стадионы. Это ужасно. Погибли тысячи людей. И всё же мы будем радоваться этому чемпионату мира.
Лично я смотреть [ЧМ в Катаре] не буду. Я понимаю, что футбол — это бизнес. Но я думал, что это единственное место, где каждый может получить шанс», — цитирует француза Daily Mail.
- 12 января 2022
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