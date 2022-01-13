Лука Динь стал игроком «Астон Виллы»
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Защитник «Эвертона» Лука Динь подписал контракт с «Астон Виллой», сообщает пресс-служба клуба из Бирмингема.
Ранее стало известно, что личные условия контракта стороны согласовали накануне утром, а сумма перехода составит € 27 млн. Динь успешно прошёл медицинское обследование. Ранее в бирмингемский клуб перешёл Филиппе Коутиньо из «Барселоны».
28-летний Лука Динь стал футболистом английского клуба летом 2018 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, не отметившись голевыми действиями. Срок действия контракта французского футболиста с «Эвертоном» подходит к концу летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.
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