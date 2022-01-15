«Брайтон» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью

Сегодня, 15 января, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и лондонским «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув, Англия. Игра закончилась ничьей 1:1.



На 38-й минуте «Брайтон» получил право на 11-метровый удар, но его не реализовал полузащитник Паскаль Гросс.

Гросс не смог реализовать удар с точки:

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Через две минуты главный судья матча Роберт Джонс при помощи VAR отменил мяч нападающего хозяев Ниля Мопса. Первый гол в матче на 69-й минуте забил полузащитник «Кристал Пэлас» Конор Галлахер.

Галлахер открывает счет в матче:

«Брайтон» сравнял счёт на 87-й минуте: в свои ворота мяч отправил Йоаким Андерсен.

«Кристал Пэлас» набрал 24 очка и поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы АПЛ. «Брайтон» (28) — восьмой.