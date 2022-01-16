«Эльче» — «Вильярреал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
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Сегодня, 16 января, состоится матч «Эльче» — «Вильярреал». Встреча 21-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в городе Эльче. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эльче» — «Вильярреал».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Валентин Писарро Гомес. Ему будут помогать ассистенты Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо. Резервный рефери – Сальвадор Лакс Франко.
«Вильярреал» набрал 29 очков в 20 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эльче» (19) находится на 16-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 49 очков после 21 тура.
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