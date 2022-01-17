Гвардиола: «Манчестер Сити» не может проигрывать? Мы способны уступить, это точно

50-летний испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение о возможном поражении «горожан» и реакции его игроков.
«Рано или поздно «Манчестер Сити» оступится. Мы проиграем один или даже два матча кряду, а может сыграем вничью. Главное – то, как мы отреагируем на это. Я хорошо знаю своих игроков и уверен, что реакция будет правильной.
В матче с «Лестером мы вели 4:0 к перерыву, а уже через 20 минут – 4:3. Это к разговору о том, что «Манчестер Сити» не может проигрывать. Мы можем уступить, это точно. Даже после поражения важно сохранять прежний менталитет и быть последовательным, чтобы попытаться одержать победу вновь», — цитирует Гвардиолу City Xtra в «Твиттере».
Напомним, сейчас «Манчестер Сити» имеет победную серию из 8 матчей. В последней игре подопечные Гвардиолы дома разобрались с «Челси» (1:0).
«Ман Сити» обыграл «Челси» в центральном матче 22-го тура АПЛ. Видео доступно на «Чемпионате».
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