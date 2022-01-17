Экс-хавбек «Спартака» Фернандо стал одноклубником Кудряшова
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Турецкий «Антальяспор» объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Фернандо, находившимся в статусе свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».
29-летний бразильский футболист заключил контракт с новой командой до лета 2023 года. Последним клубом Фернандо был китайский «Бейцзин Гоань», который он покинул летом 2021 года. С 2016 по 2019 год полузащитник выступал в составе московского «Спартака», за который провёл 98 матчей, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач. Вместе с красно-белыми Фернандо в 2017 году стал победителем чемпионата и Суперкубка России.
В «Антальяспоре» бразильский футболист будет выступать вместе с российским защитником Фёдором Кудряшовым.
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