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Смородская — о Николсоне в «Спартаке»: Каттани мог не знать рамок лимита на легионеров

Смородская — о Николсоне в «Спартаке»: Каттани мог не знать рамок лимита на легионеров
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации с легионерами в «Спартаке».

После покупки форварда Шамара Николсона в московской команде числятся девять легионеров. Красно-белые не укладываются в схему нынешнего лимита на легионеров в РПЛ «8+17»

«Покупка Николсона — серьёзная ошибка Каттани? Я бы так не сказала. Во-первых, он мог не знать рамок нашего лимита. Я уверена, что до «Спартака» он не сталкивался ещё с такими вещами. Возможно, Шамар действительно очень хорош и тянуть с этой покупкой было нельзя. Мы увидим и всё поймём уже в марте.

Не много ли нападающих у красно-белых? Начал бы хоть кто-то из них забивать на постоянной основе. Тогда бы можно было бы и продавать начать», — сказала Смородская в интервью «Спорт-Экспрессу».

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