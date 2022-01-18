«Фиорентина» разгромила «Дженоа» со счётом 6:0. Кокорин провёл матч в запасе

Сегодня, 17 января, в матче 22-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» встретилась с «Дженоа». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия) и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0. Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин провёл весь матч на скамейке запасных.
На 11-й минуте нападающий «Фиорентины» Душан Влахович не сумел реализовать пенальти, однако это не повлияло на общий настрой команды. Уже на 15-й минуте Альваро Одриосола открыл счёт. На 34-й минуте Джакомо Бонавентура удвоил преимущество «фиалок», а на 42-й минуте Кристиано Бираги установил промежуточный счёт матча на момент перерыва – 3:0.
На 51-й минуте за нереализованный пенальти реабилитировался Душан Влахович (4:0). На 69-й минуте Кристиано Бираги оформил дубль (5:0), а на 77-й Лукас Торрейра поставил точку в игре шестым голом. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Фиорентины».
«Фиалки» набрали 35 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице нынешнего сезона Серии А. «Дженоа» (12) — в зоне вылета, на 19-й строчке.
- 18 января 2022
-
00:54
-
00:53
-
00:42
-
00:37
-
00:21
-
00:04
- 17 января 2022
-
23:49
-
23:43
-
23:41
-
23:30
-
23:11
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:26
-
22:25
-
22:25
-
22:20
-
22:18
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:57
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:36
-
21:33
-
21:27
-
21:23
-
21:00
-
20:54
-
20:39
-
20:31
-
20:29