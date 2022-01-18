«Фиорентина» разгромила «Дженоа» со счётом 6:0. Кокорин провёл матч в запасе

Сегодня, 17 января, в матче 22-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» встретилась с «Дженоа». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия) и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0. Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин провёл весь матч на скамейке запасных.

На 11-й минуте нападающий «Фиорентины» Душан Влахович не сумел реализовать пенальти, однако это не повлияло на общий настрой команды. Уже на 15-й минуте Альваро Одриосола открыл счёт. На 34-й минуте Джакомо Бонавентура удвоил преимущество «фиалок», а на 42-й минуте Кристиано Бираги установил промежуточный счёт матча на момент перерыва – 3:0.

На 51-й минуте за нереализованный пенальти реабилитировался Душан Влахович (4:0). На 69-й минуте Кристиано Бираги оформил дубль (5:0), а на 77-й Лукас Торрейра поставил точку в игре шестым голом. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Фиорентины».

«Фиалки» набрали 35 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице нынешнего сезона Серии А. «Дженоа» (12) — в зоне вылета, на 19-й строчке.