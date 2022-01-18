Динь: я перешёл в «Астон Виллу» из-за Джеррарда. Это большой проект

Новичок «Астон Виллы» Лука Динь рассказал, почему согласился присоединиться к клубу из Бирмингема.

Француз стал игроком «Виллы» этой зимой, перейдя из «Эвертона».

«[Разговор с Джеррардом] стал главным фактором. Я перешёл сюда из-за тренера.

У меня была очень хорошая встреча с ним, и мы разговаривали пару раз в течение этого месяца. Я чувствую его желание побеждать, показать свой стиль игры – атакующий футбол, владение мячом. Чувствую, что это то, чего хочу и я.

Я очень рад быть здесь. Подписание Филиппе [Коутиньо] показало, что это большой проект, клуб потратил много денег прошлым летом.



Проект очень интересный. Думаю, что все игроки рады быть здесь, чтобы стать его частью», — цитирует Диня сайт «Астон Виллы».