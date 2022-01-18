Антар Яхья ознакомился с инфраструктурой академии «Спартака»

Новый технический директор академии московского «Спартака» Антар Яхья провёл первый день на новом посту.



Сегодня, 18 января, Яхья ознакомился с принципами и методиками работы, а также инфраструктурой кузницы кадров «Спартака». В академии Яхья будет заниматься развитием системы подготовки спартаковских кадров, а также курировать тренировочный процесс и селекцию.

Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».



Напомним, Антар Яхья является бывшим футболистом. Он выступал за немецкие и французские клубы, а также защищал цвета национальной команды Алжира. В составе сборной экс-игрок провёл 52 матча и забил семь голов. Яхья завершил карьеру в 2017 году.

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.