Антар Яхья — новый технический директор академии «Спартака»

Бывший защитник «Ниццы» и сборной Алжира Антар Яхья назначен техническим директором академии московского «Спартака», информирует пресс-служба красно-белых.

Ранее 39-летний специалист занимал пост спортивного директора французского «Орлеана». «Чемпионат» первым сообщал, что Яхья займёт в «Спартаке» пост менеджера по развитию молодых игроков.

Напомним, Антар Яхья является бывшим футболистом. Он выступал за немецкие и французские клубы, а также защищал цвета национальной команды Алжира. В составе сборной экс-игрок провёл 52 матча и забил семь голов. Яхья завершил карьеру в 2017 году.

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.