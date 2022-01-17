Антар Яхья — новый технический директор академии «Спартака»

Бывший защитник «Ниццы» и сборной Алжира Антар Яхья назначен техническим директором академии московского «Спартака», информирует пресс-служба красно-белых.
Ранее 39-летний специалист занимал пост спортивного директора французского «Орлеана». «Чемпионат» первым сообщал, что Яхья займёт в «Спартаке» пост менеджера по развитию молодых игроков.
Напомним, Антар Яхья является бывшим футболистом. Он выступал за немецкие и французские клубы, а также защищал цвета национальной команды Алжира. В составе сборной экс-игрок провёл 52 матча и забил семь голов. Яхья завершил карьеру в 2017 году.
Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.
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