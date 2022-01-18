Сергей Болотников: киевское «Динамо» вполне реально рассматривает кандидатуру Шевченко

Украинский журналист Сергей Болотников рассказал, что киевское «Динамо» рассматривает вариант с приглашением Андрея Шевченко на должность главного тренера.



«По моей информации, рассматривает вполне реально. Ещё до «Дженоа» рассматривали такой вариант, но тогда было рановато. Сейчас уже можно готовиться. Теперь, когда его немного обломали, то, в принципе, для него это хороший вариант», – сказал Болотников в эфире YouTube-канала «ТаТоТаке».

Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.