«Верим, что изменишь наш футбол». Семак, Дзагоев и другие поздравили Гогниева с 41-летием

Сегодня отмечает день рождения главный тренер «Алании» Спартак Гогниев. Ему исполнился 41 год.
Гогниева, в прошлом выступавшего за ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и другие клубы, поздравили бывшие одноклубники и тренеры, в частности, Сергей Семак, братья Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич и Алан Дзагоев.
«Дорогой Спартак Артурович, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю, чтобы твоя жизнь проходила столь же ярко, как и твои пресс-конференции, и чтобы положительных моментов было гораздо больше, чем отрицательных, в нашей с тобой непростой профессии», — сказал Семак.
«Спартак, желаю тебе крепкого здоровья и кавказского долголетия. Ждём от тебя новых сюрпризов и экспериментов. Хочется уже увидеть Солдатенко в полузащите, а Засеева — на воротах», — отметил Игнашевич.
«Спартак, мы верим, что ты изменишь российский футбол в сторону атаки. Разорвёте всех! Сейчас у вас трое игроков впереди, скоро будет шесть впереди оставаться. Пожелаем тебе поменять российский футбол в атакующую стезю», — пошутил Алексей Березуцкий.
Видео со всеми поздравлениями можно посмотреть в «инстаграме» «Алании».
- 19 января 2022
-
13:24
-
13:14
-
13:01
-
12:43
-
12:38
-
12:21
-
12:21
-
12:08
-
11:57
-
11:36
-
11:27
-
11:13
-
11:13
-
11:02
-
10:35
-
10:34
-
10:30
-
10:15
-
10:08
-
10:00
-
10:00
-
09:40
-
09:32
-
09:31
-
09:30
-
08:45
-
08:10
-
07:50
-
04:22
-
03:29
-
02:32
-
01:26
-
00:54
-
00:51
-
00:47