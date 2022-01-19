«Верим, что изменишь наш футбол». Семак, Дзагоев и другие поздравили Гогниева с 41-летием

Сегодня отмечает день рождения главный тренер «Алании» Спартак Гогниев. Ему исполнился 41 год.

Гогниева, в прошлом выступавшего за ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и другие клубы, поздравили бывшие одноклубники и тренеры, в частности, Сергей Семак, братья Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич и Алан Дзагоев.

«Дорогой Спартак Артурович, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю, чтобы твоя жизнь проходила столь же ярко, как и твои пресс-конференции, и чтобы положительных моментов было гораздо больше, чем отрицательных, в нашей с тобой непростой профессии», — сказал Семак.

«Спартак, желаю тебе крепкого здоровья и кавказского долголетия. Ждём от тебя новых сюрпризов и экспериментов. Хочется уже увидеть Солдатенко в полузащите, а Засеева — на воротах», — отметил Игнашевич.

«Спартак, мы верим, что ты изменишь российский футбол в сторону атаки. Разорвёте всех! Сейчас у вас трое игроков впереди, скоро будет шесть впереди оставаться. Пожелаем тебе поменять российский футбол в атакующую стезю», — пошутил Алексей Березуцкий.

Видео со всеми поздравлениями можно посмотреть в «инстаграме» «Алании».