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Экс-игрок «МЮ»: форма команды вызывает беспокойство, но пока рано судить Рангника

Экс-игрок «МЮ»: форма команды вызывает беспокойство, но пока рано судить Рангника
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Микаэль Сильвестр высказался о главном тренере «красных дьяволов» Ральфе Рангнике.

«Форма «Юнайтед» вызывает беспокойство, но пока рано судить Рангника.

Трудно приходить в качестве пожарного. В плане результатов в «МЮ» мини-кризис, но Рангнику нужно больше времени, чтобы реализовать свои идеи.

Ему также необходимо, чтобы все снова были в форме. Пока рано судить. Из того, что мы видим, игроки поддерживают тренера, когда говорят о нём, это хорошо», — цитирует Сильвестра Daily Mail со ссылкой на Slingo Casino.

После 20 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 32 очка.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»:

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