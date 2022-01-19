Роналду покинет «МЮ», если клуб не выйдет в ЛЧ. Его цель – рекорд по победам в турнире

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть клуб следующим летом, сообщает AS.
По информации источника, форвард сменит клубную прописку, если «красные дьяволы» не попадут в Лигу чемпионов. Португалец хочет повторить или побить рекорд игрока «Реала» Франсиско Хенто, на счету которого шесть побед в Кубке европейских чемпионов.
Отмечается, что подобную цель преследует и нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.
Напомним, Роналду является пятикратным обладателем Лиги чемпионов (четыре раза — с «Реалом» и один раз — с «МЮ»). У Месси четыре победы в турнире (все — с «Барселоной»).
После 20 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 32 очка.
Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»:
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