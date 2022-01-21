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Гамбия обыграла Тунис и вышла в плей-офф Кубка Африки

Гамбия обыграла Тунис и вышла в плей-офф Кубка Африки
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Сегодня, 21 января, проходил матч 3-го тура Кубка африканских наций в рамках группы F. Между собой играли национальные команды Гамбии и Туниса. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гамбийцев.

Единственный гол в матче на 93-й минуте забил Абли Джаллоу после паса Мусы Барроу. Этот мяч вывел сборную Гамбии в плей-офф турнира. Всего гамбийцы набрали 7 очков в трёх играх африканского первенства. Тунис же одержал одну победу на турнире и занял третье место в группе.

Вчера Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф турнира. Алжир же завершил своё выступление на Кубке африканских наций. Команда из Северной Африки набрала всего одно очко в трёх играх. Вместе с ними в группе E также выступали Сьерра-Леоне и Экваториальная Гвинея.

Кубок африканских наций. Группа F. 3-й тур
20 января 2022, четверг. 22:00 МСК
Гамбия
Окончен
1 : 0
Тунис
1:0 Джаллоу – 90+3'
Удаления: нет / Бен-Мустафа – 45+3'
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