Гамбия обыграла Тунис и вышла в плей-офф Кубка Африки

Сегодня, 21 января, проходил матч 3-го тура Кубка африканских наций в рамках группы F. Между собой играли национальные команды Гамбии и Туниса. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гамбийцев.

Единственный гол в матче на 93-й минуте забил Абли Джаллоу после паса Мусы Барроу. Этот мяч вывел сборную Гамбии в плей-офф турнира. Всего гамбийцы набрали 7 очков в трёх играх африканского первенства. Тунис же одержал одну победу на турнире и занял третье место в группе.

Вчера Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф турнира. Алжир же завершил своё выступление на Кубке африканских наций. Команда из Северной Африки набрала всего одно очко в трёх играх. Вместе с ними в группе E также выступали Сьерра-Леоне и Экваториальная Гвинея.