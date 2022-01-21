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Сборная Мали с первого места в группе вышла в плей-офф Кубка Африки

Сборная Мали с первого места в группе вышла в плей-офф Кубка Африки
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Сегодня, 21 января, проходил матч 3-го тура Кубка африканских наций в рамках группы F. Между собой играли национальные команды Мали и Мавритании. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу малийцев.

Счёт в матче на 2-й минуте открыл Массадио Айдара после паса Муссы Думбии. На 49-й минуте Ибраима Коне реализовал пенальти. В параллельной игре между собой играли национальные команды Гамбии и Туниса. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гамбийцев. Это позволило им выйти из группы со второго места.

Вчера Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф турнира. Алжир же завершил своё выступление на Кубке африканских наций. Команда из Северной Африки набрала всего одно очко в трёх играх. Вместе с ними в группе E также выступали Сьерра-Леоне и Экваториальная Гвинея.

Кубок африканских наций. Группа F. 3-й тур
20 января 2022, четверг. 22:00 МСК
Мали
Окончен
2 : 0
Мавритания
1:0 Айдара – 2'   2:0 Коне – 49' (пен)
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