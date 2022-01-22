Райс: ничья была бы справедливым результатом. Пропустить так поздно — удар по зубам
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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал результат матча с «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче АПЛ.
Победный гол манкунианцы забили в добавленное ко второму тайму время.
«Считаю, что ничья была бы справедливым результатом. Было не так много явных моментов. Но сыграть так наивно и пропустить гол в последние 20 секунд — это опустошает.
Когда они бросили в атаку больше игроков, у нас всё ещё была энергия, мы контратакующая команда. Пропустить так поздно — настоящий удар по зубам.
Мы всё ещё в игре и бьёмся [за место в топ-4], но мы знали, насколько большим был сегодняшний матч», — цитирует Райса BBC.
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