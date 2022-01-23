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Бензема: тот, кто критикует Месси, ничего не понимает в футболе

Бензема: тот, кто критикует Месси, ничего не понимает в футболе
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился мнением о выступлениях форварда Лионеля Месси за «Пари Сен-Жермен».

«Как Месси может не добиться успеха? Сейчас у него период адаптации, поэтому он не забивает много голов. Но смотрите, что он творит на поле. В любом случае нельзя критиковать такого игрока. Тот, кто критикует Месси, на самом деле ничего не понимает в футболе!» — приводит слова Бензема TF1.

Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. «Пари Сен-Жермен» является лидером французской Лиги 1, набрав 50 очков в 21 матче.

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