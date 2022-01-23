Инсинье догнал Марадону по количеству голов за «Наполи»
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«Наполи» одержал победу над «Салернитаной» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Один из голов в составе «Наполи» забил вышедший на замену форвард Лоренцо Инсинье. Во втором тайме он реализовал пенальти.
Для Инсинье этот гол стал 115-м в составе «Наполи», он сравнялся по голам за команду с легендарным Диего Марадоной, сообщает Corriere dello Sport. Больше голов в составе «Наполи» во всех турнирах забивали только два футболиста: Марек Гамшик (121) и Дрис Мертенс (144).
«Наполи» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Лидером турнира является «Интер» (53).
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