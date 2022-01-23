Конте: не засчитать гол Кейна в такой лиге, как АПЛ, — это невероятно для меня

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте дал комментарий по итогам матча с «Челси» (0:2) в английской Премьер-лиге.
«Я не люблю проигрывать, и поражение всегда тяжело принять, но думаю, что девять матчей без поражений — большое достижение.
В данный момент мы отстаём от других команд, таких как «Челси», и это большое отставание. Горжусь нашими усилиями. Мы пытались сделать всё, что могли, но иногда этого недостаточно, особенно против такой команды. Между нами и топ-командами большой разрыв.
Отменённый гол Кейна? Это очень сложно комментировать, и я не хочу комментировать решение судьи. Но не засчитать этот гол в такой лиге, как АПЛ, — это невероятно для меня. Может быть, я больше расстроен из-за жёлтой карточки Танганги, так как этот момент был ключевым», — сказал Конте в эфире Sky Sports.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 23 января 2022
-
22:27
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
22:13
-
22:03
-
21:59
-
21:58
-
21:56
-
21:47
-
21:27
-
21:24
-
21:18
-
21:16
-
21:03
-
21:02
-
20:59
-
20:49
-
20:45
-
20:43
-
20:35
-
20:34
-
20:12
-
20:12
-
20:05
-
20:04
-
20:01
-
19:56
-
19:52
-
19:48
-
19:44
-
19:30
-
19:19
-
19:17
-
19:05