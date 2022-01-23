Конте: не засчитать гол Кейна в такой лиге, как АПЛ, — это невероятно для меня

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте дал комментарий по итогам матча с «Челси» (0:2) в английской Премьер-лиге.

«Я не люблю проигрывать, и поражение всегда тяжело принять, но думаю, что девять матчей без поражений — большое достижение.



В данный момент мы отстаём от других команд, таких как «Челси», и это большое отставание. Горжусь нашими усилиями. Мы пытались сделать всё, что могли, но иногда этого недостаточно, особенно против такой команды. Между нами и топ-командами большой разрыв.

Отменённый гол Кейна? Это очень сложно комментировать, и я не хочу комментировать решение судьи. Но не засчитать этот гол в такой лиге, как АПЛ, — это невероятно для меня. Может быть, я больше расстроен из-за жёлтой карточки Танганги, так как этот момент был ключевым», — сказал Конте в эфире Sky Sports.

Гол Тьяго Силвы «Тоттенхэму»:

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