«Милан» и «Тоттенхэм» договорились о трансфере Кессье, но футболист отказался от перехода
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Полузащитник «Милана» Франк Кессье отказался переходить в «Тоттенхэм» в текущее трансферное окно, информирует Calciomercato.
По информации источника, клубы согласовали трансфер ивуарийского футболиста, но Кессье отверг переход в «Тоттенхэм». Хавбек хочет провести остаток сезона в «Милане» и побороться за чемпионство.
Контракт Кессье с «Миланом» истекает ближайшим летом, стороны ранее не смогли договориться о продлении, так как Франка не устраивают предлагаемые клубом условия.
В нынешнем сезоне Кессье провёл 16 матчей за «Милан» в итальянской Серии А и забил 5 голов. Также на его счету 5 игр и 1 голевая передача в Лиге чемпионов. Сейчас Кессье находится в расположении сборной Кот-д'Ивуара и принимает участие в Кубке Африки.
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