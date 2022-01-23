«Милан» и «Тоттенхэм» договорились о трансфере Кессье, но футболист отказался от перехода

Полузащитник «Милана» Франк Кессье отказался переходить в «Тоттенхэм» в текущее трансферное окно, информирует Calciomercato.

По информации источника, клубы согласовали трансфер ивуарийского футболиста, но Кессье отверг переход в «Тоттенхэм». Хавбек хочет провести остаток сезона в «Милане» и побороться за чемпионство.

Контракт Кессье с «Миланом» истекает ближайшим летом, стороны ранее не смогли договориться о продлении, так как Франка не устраивают предлагаемые клубом условия.

В нынешнем сезоне Кессье провёл 16 матчей за «Милан» в итальянской Серии А и забил 5 голов. Также на его счету 5 игр и 1 голевая передача в Лиге чемпионов. Сейчас Кессье находится в расположении сборной Кот-д'Ивуара и принимает участие в Кубке Африки.