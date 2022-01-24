Источник: Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши

Украинский тренер Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши, сообщается в телеграм-канале vZbirna.
По данным источника, Польский футбольный союз согласовал все условия контракт с Шевченко. Отмечается, его зарплата в сборной будет составлять € 2,5 млн в год. Часть зарплаты будет выплачивать Польский футбольный союз, а часть – спонсоры.
Сейчас осталось согласовать нюансы контракта с «Дженоа».
24 марта сборной Польши предстоит полуфинальный стыковой матч со сборной России за выход на чемпионат мира в Катаре.
Напомним, в январе Шевченко покинул должность главного тренера «Дженоа». Украинец возглавлял «Дженоа» с ноября 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.
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