Источник: Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши

Украинский тренер Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши, сообщается в телеграм-канале vZbirna.

По данным источника, Польский футбольный союз согласовал все условия контракт с Шевченко. Отмечается, его зарплата в сборной будет составлять € 2,5 млн в год. Часть зарплаты будет выплачивать Польский футбольный союз, а часть – спонсоры.

Сейчас осталось согласовать нюансы контракта с «Дженоа».

24 марта сборной Польши предстоит полуфинальный стыковой матч со сборной России за выход на чемпионат мира в Катаре.

Напомним, в январе Шевченко покинул должность главного тренера «Дженоа». Украинец возглавлял «Дженоа» с ноября 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.