Источник: Шевченко не прекратил сотрудничества с «Дженоа»
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Известный украинский журналист Игорь Бурбас в своём Telegram-канале раскрыл детали увольнения Андрея Шевченко из «Дженоа».
По информации инсайдера, официально итальянский клуб не прекращал сотрудничества с украинским тренером. В итоге Шевченко не сможет получить неустойку в € 20 млн, так как продолжит находиться на контракте с генуэзцами. Такая ситуация продлится до лета 2024 года.
Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.
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