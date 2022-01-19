Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Шевченко не прекратил сотрудничества с «Дженоа»

Источник: Шевченко не прекратил сотрудничества с «Дженоа»
Комментарии

Известный украинский журналист Игорь Бурбас в своём Telegram-канале раскрыл детали увольнения Андрея Шевченко из «Дженоа».

По информации инсайдера, официально итальянский клуб не прекращал сотрудничества с украинским тренером. В итоге Шевченко не сможет получить неустойку в € 20 млн, так как продолжит находиться на контракте с генуэзцами. Такая ситуация продлится до лета 2024 года.

Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.

Новость по теме
Сергей Болотников: киевское «Динамо» вполне реально рассматривает кандидатуру Шевченко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022