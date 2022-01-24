Пиоли: если не победим «Интер», то сезон для «Милана» будет очень похож на прошлогодний

56-летний итальянский наставник «Милана» Стефано Пиоли выразил мнение о значимости прошедшей игры 23-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:0) и предстоящей встречи с «Интером» в следующем туре.

«Мы знали, что матчи с «Ювентусом» и «Интером» дадут многое понять о нашем будущем. Если мы не победим «Интер», то наш сезон будет очень похож на прошлогодний, когда мы по итогу заняли второе место, но при этом до последнего тура могли не попасть в Лигу чемпионов.

У нас есть свой стиль игры, и мы должны понимать, что, если мы хотим снова достичь чего-то экстраординарного, нам нужно выкладываться полностью. Сегодня я видел много индивидуальных выступлений очень высокого уровня», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Милан» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Лидирует «Интер» (53), у которого на один матч меньше. «Ювентус» (42) идёт на пятой позиции.