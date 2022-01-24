Дембеле вновь жаловался на боли в животе. «Барселона» потребовала его присутствия на базе
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Нападающий Усман Дембеле прибыл на базу «Барселоны» по запросу медицинского штаба, сообщает AS.
Напомним, накануне Дембеле пропустил тренировку каталонской команды, сообщив, что у него расстройство желудка. Сегодня, 24 января, форвард продолжил жаловаться на боли в животе, однако врачи «Барселоны» заставили его приехать на базу. Ранее сообщалось, что в клубе не поверили в недомогание Дембеле и планирует оштрафовать француза. В прошлом Дембеле уже нарушал дисциплину и опаздывал на командные занятия.
Ранее Дембеле отказался продлить истекающий летом контракт с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.
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