Дембеле вновь жаловался на боли в животе. «Барселона» потребовала его присутствия на базе

Нападающий Усман Дембеле прибыл на базу «Барселоны» по запросу медицинского штаба, сообщает AS.



Напомним, накануне Дембеле пропустил тренировку каталонской команды, сообщив, что у него расстройство желудка. Сегодня, 24 января, форвард продолжил жаловаться на боли в животе, однако врачи «Барселоны» заставили его приехать на базу. Ранее сообщалось, что в клубе не поверили в недомогание Дембеле и планирует оштрафовать француза. В прошлом Дембеле уже нарушал дисциплину и опаздывал на командные занятия.



Ранее Дембеле отказался продлить истекающий летом контракт с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.

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