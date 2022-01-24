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Усман Дембеле появился на тренировке «Барселоны». Накануне француз пропустил занятие

Усман Дембеле появился на тренировке «Барселоны». Накануне француз пропустил занятие
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Нападающий Усман Дембеле появился на тренировке «Барселоны», сообщает El Chiringuito.

По информации источника, 24-летний футболист прибыл на базу каталонского клуба для участия в командном занятии, которое проходит сегодня, 24 января. Напомним, накануне Дембеле пропустил тренировку «Барселоны». Французский футболист сообщил клубу, что у него расстройство желудка. Отмечалось, что в каталонской команде намерены оштрафовать нападающего.

Ранее Дембеле отказался продлить истекающий летом контракт с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.

«Барселона» в 21 матче набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.

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